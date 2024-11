A Cerese una piazzola ecologica più moderna ed efficiente

BORGO VIRGILIO Il Centro di raccolta rifiuti di Borgo Virgilio sarà più moderno, efficiente e green. Questo grazie ai lavori di adeguamento di cui si farà carico Aprica (gruppo A2A), l’attuale gestore, che da martedì 19 a venerdì 22 novembre renderà necessaria la chiusura della piazzola ecologica di via Parenza Alta. «Un intervento programmato e che una volta concluso trasformerà il nostro CDR in un impianto completamente rinnovato sotto il profilo logistico e funzionale, grazie all’arrivo di raccoglitori più moderni e di ultima generazione», riferisce il sindaco Francesco Aporti. Tra le novità più “rivoluzionarie” c’è l’introduzione e il posizionamento di compattatori meccanici di ultima generazione. «Sistemi efficaci per gestire tipologie di rifiuti come plastica, bottiglie pet, carta e ingombranti. Una soluzione – prosegue il primo cittadino – per guadagnare spazio». La chiave delle redditività di un centro di raccolta è lo sfruttamento massimo della sua capacità e con i rifiuti compattati in modo adeguato si potrà sfruttare appieno il volume interno. Per quanto concerne l’aspetto logistico, si procederà alla rimozione della struttura in metallo attualmente al centro della piazzola con le rampe di salita per le automobili. Così facendo si favoriranno gli spostamenti delle vetture e dei pedoni, poiché cassoni dei rifiuti verranno sistemati lungo l’intero perimetro. L’amministrazione comunale è rappresentata dall’attivazione di Centro di riuso che permetterà di allungare la vita utile dei beni materiali e allontanare il momento in cui questi vengono convertiti in rifiuti. «In sostanza – precisa Aporti – i beni utilizzati e scartati potranno ancora essere immessi in un circolo virtuoso di ri-utilizzo e generare valore sociale aggiunto». Un progetto attraverso il quale i beni dismessi dalle persone possono continuare il loro ciclo e la loro storia attraverso il ri-uso, che rappresenta una delle risposte più efficaci per la salvaguardia dell’ambiente. Verrà infine ripristinato l’asfalto e rifatta la segnaletica orizzontale. Riguardo agli orari, da qualche mese è stata disposta l’apertura domenicale per andare incontro alle esigenze dei cittadini. L’orario invernale durante gli altri giorni è il seguente: lunedì 9-12; martedì e mercoledì 14-17; giovedì e venerdì 14-18; sabato 9-13 e 14-18. L’accesso al centro di Centro di raccolta è regolato da una sbarra che si apre dopo la lettura della tessera sanitaria dell’utente.