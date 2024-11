Marmirolo: nasce il tavolo delle attività produttive, il 25 novembre la presentazione

MARMIROLO “Fare insieme è meglio” questo il titolo dell’incontro organizzato dall’Amministrazione Comunale di Marmirolo, in collaborazione con le associazioni di categoria, per confrontarsi con le attività produttive. L’iniziativa, che si terrà il 25 novembre alle ore 18.30 nella Sala Civica “Muccioli”, vedrà come argomento centrale la presentazione del tavolo delle attività produttive: un organismo di confronto e di progettazione su problematiche e proposte che riguardano le tematiche del commercio e dello sviluppo economico di Marmirolo. «L’idea – spiega il sindaco Elena Betteghella – è quella di coinvolgere dei stekeholders che lavorano per la produttività del nostro territorio, in rappresentanza dei vari comparti produttivi, dalle attività industriali a quelle artigianali, senza dimenticare, ovviamente, il mondo del commercio. Il tavolo fornirà gli strumenti utili per recepire le idee e gli spunti di chi opera sul territorio, ma anche per risolvere eventuali difficoltà o problemi, sempre in maniera collaborativa tra i diversi attori chiamati in causa». Un tavolo di rappresentanza e di discussione, quindi, in cui i membri di ciascun comparto possano confrontarsi, ciascuno per il proprio settore di riferimento, su possibili progetti o eventuali problematicità, apportando informazioni e punti di vista agli altri protagonisti del tavolo: gli amministratori e i rappresentanti delle associazioni di categoria.

«Devo ringraziare – prosegue il sindaco – l’operato di tutte le associazioni di categoria che, insieme a me, hanno gettato le basi per l’ideazione di questo nuovo organismo di confronto che sicuramente rappresenterà una valida proposta per il tessuto produttivo e commerciale di Marmirolo».