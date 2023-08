Mondo dell’artigianato mantovano in lutto per la morte di Enzo Zanca

MANTOVA Lutto nel mondo dell’artigianato mantovano. Dopo una breve malattia è morto Enzo Zanca, storico titolare della ditta di tinteggiature e restauro “Enzo & Giannino” di Sant’Antonio di Porto Mantovano. Zanca, 78 anni, si è dovuto arrendere l’altro ieri a un male molto aggressivo che lo ha strappato in poco tempo all’affetto di familiari e amici. Nato il 12 agosto 1945 a Porto Mantovano, è stato presidente dell’Unione Provinciale Artigiani dal 2008 al 2011, prima ancora vice presidente dell’organizzazione oltre che vice presidente di Confidarte e per anni membro del consiglio di amministrazione del Caem group spa che opera nel settore dell’edilizia. È stato poi a lungo presidente del sindacato superfici edili per pittori edili, decoratori, stuccatori e restauratori. Aprì la ditta di Sant’Antonio nel lontano febbraio del 1976 insieme al compianto fratello Giannino. Grazie alla loro professionalità l’azienda negli anni si è notevolmente ampliata comprendendo i figli, i generi e i nipoti oltre ai dipendenti. Zanca fu anche uno dei principali artefici della scuola di mestiere dell’Upa con sede a Grazie di cui fu presidente con corsi per pittori edili, decoratori, stuccatori e restauratori. Anticipatore dei tempi nel valorizzare il costruire sostenibile per la tutela dell’ambiente, il risparmio energetico e la salute dei cittadini,

recentemente aveva inoltre ricevuto l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica. I funerali si terranno domani alle ore 10,30 nella chiesa di Sant’Antonio di Porto Mantovano.