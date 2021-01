La Pro loco di Viadana porta alla scoperta delle associazioni. A breve anche un giornalino

VIADANA – Nonostante il contesto pandemico abbia messo in stand by manifestazioni ed eventi, la Pro Loco di Viadana prosegue comunque con la propria attività sfruttando ad esempio le possibilità offerte dai social.

In questo senso la pagina Facebook dell’associazione diventa sempre più punto di riferimento, arricchendosi di settimana in settimana di nuovi spunti e contenuti offerti dalle interessanti interviste targate Pro loco. Focus che, a cadenza domenicale, si soffermeranno su diversi aspetti della comunità viadanese, partendo proprio dalle associazioni di volontariato impegnate nel fronteggiare l’emergenza Covid-19: il primo ad essere intervistato è stato Alberto Martelli, presidente della Croce Verde. Ad introdurre la prima intervista, condotta dallo studente e volontario Pro Loco Lorenzo Barilli, è stato il presidente Matteo Rosastri: «Abbiamo deciso in modo diverso di interagire comunque con la cittadinanza, seppur in modo diverso, per fare conoscere le associazioni di Viadana».

L’attività in casa Pro Loco non si ferma qui, infatti è nei prossimi mesi uscirà un magazine intitolato “Viadana mood 2021”. Un progetto che si concretizzerà nel prossimo futuro grazie al quale l’associazione darà ulteriore lustro e risalto alla cittadina: «Pensiamo che cultura, turismo e servizi per il sociale siano la base per una Viadana migliore. Ringraziamo in anticipo le attività del territorio che ci aiuteranno nella realizzazione di questo progetto contribuendo con la pubblicazione della pubblicità del proprio esercizio commerciale all’interno del giornalino che sarà distribuito in tutta Viadana e frazioni», ha concluso.