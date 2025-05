A Sabbioneta oggi apertura 10-24 per la mostra di Teller per “Love GINeration”

SABBIONETA – Apertura straordinaria per la mostra del tedesco Jürgen Teller. Oggi infatti in occasione di Love GINeration, il gin festival più grande d’Italia, sarà possibile visitare la personale dell’artista in Palazzo Giardino e nella Galleria degli Antichi con orario continuato, dalle 10 a mezzanotte. Chi sceglierà di visitare la mostra in orario serale beneficerà di un biglietto d’ingresso scontato, al prezzo speciale di 10 euro, al posto dei soliti 12. Inaugurata lo scorso 13 aprile, la mostra ha già registrato migliaia di visitatori e continuerà ad accoglierne fino al 23 novembre. Il progetto espositivo è stato curato da Mario Codognato, come il precedente dedicato al tedesco Georg Baselitz. “7 ½”, questo il titolo dato all’esposizione, raccoglie il meglio dell’ultima produzione dell’artista, caratterizzata dalla stretta collaborazione con la moglie Dovile Drizyte; una sorta di album privato caratterizzato da un grande rinnovamento creativo, in cui l’attenzione dell’artista ha incluso, oltre alla moda, agli avvenimenti storici del presente e del passato.

Domani, conclusa l’iniziativa dedicata ai gin, gli orari di visita torneranno normali: dalle 10 alle 19, come il sabato e i festivi, mentre il lunedì dalle 10 alle 13 e dal martedì al venerdì 10-13 e 14.30-18. Il biglietto d’ingresso si acquista all’Infopoint di Palazzo Giardino e online tramite l’App visitsabbioneta.it.