Raul Cremona e Valentina Persia in scena per Mantova Live Theatre

MANTOVA – Si è chiusa con un altro sold out messo a segno da Roberta Bruzzone, lo scorso 3 maggio al Sociale di Mantova, Mantova Live Theatre 24-25, la rassegna a teatro, organizzata da Mister Wolf nella Città di Mantova. Con una programmazione di 40 spettacoli, andati in scena tra il Sociale e il PalaUnical, Mantova Live Theatre anche quest’anno ha coinvolto un pubblico eterogeneo per età, preferenze e provenienza, presentando un cartellone che ha visto in scena sui due palchi mantovani concerti, comedy, musical, spettacoli per famiglie e incontri di divulgazione scientifica, sociologica e culturale.

Mister Wolf, in attesa di rincontrare il pubblico in Piazza Sordello e all’esedra di Palazzo Te, in occasione dei grandi concerti estivi del Mantova Summer Festival, offre una prima anticipazione dei prossimi spettacoli a teatro.

Tra le novità, Raul Cremona, al Teatro Sociale il 25 ottobre. Valentina Persia, che salirà sul palco del “Massimo” il 6 novembre. L’attesissimo appuntamento annuale con il nuovo spettacolo dei I Legnanesi, che saranno al Teatro Sociale il 22 novembre alle 21.00. Il 13 dicembre, al PalaUnical, torna, invece, Esperienze D.M., dopo aver inanellato, per due anni di fila due sold out consecutivi.

Sarà una nuova stagione ricca di musica, risate e momenti di riflessione. I biglietti per i singoli eventi sono disponibili online su TicketOne, presso la biglietteria del Teatro Sociale e nei punti vendita autorizzati.

“Din don down – Alla ricerca di (D)io” è il nuovo spettacolo con Paolo Ruffini e gli attori della Compagnia Mayor Von Frinzius, in scena al PalaUnical il 18 ottobre. dopo il successo di “Up&Down”, il varietà irriverente che, dal suo debutto nel 2018, ha incantato il pubblico di tutta Italia, con oltre 200 repliche e più di 120mila biglietti venduti. Il nuovo show “Din don down – Alla ricerca di (D)io” è un inedito happening comico, senza regole, che sovverte il senso più profondo di ciò che ci ostiniamo a definire “normale”, con l’obiettivo di sorprendere e incantare attraverso il giusto mix tra comicità, disobbedienza e tenerezza che già aveva segnato il successo di “Up&Down”.

Raul Cremona arriva il 25 ottobre al Sociale con il suo nuovo spettacolo “Bravissssssimo!”, un recital magico/comico che promette di incantare e divertire il pubblico per un’ora e mezza di puro intrattenimento. Raul si esibisce in una serie di numeri irresistibili, mescolando abilmente l’arte della magia con il suo inconfondibile humour. Attraverso giochi di prestigio, illusioni e gag comiche, Cremona trasporta il pubblico in un mondo incantato e surreale, dove nulla è come sembra e tutto è possibile.

Attrice, comica e ballerina, una simpatia fuori dal comune e una presenza scenica inimitabile, Valentina Persia – il 6 novembre al Sociale – è conosciuta dal grande pubblico come un’istrionica cabarettista dalla barzelletta sempre pronta. Reduce dal successo di “Only fun” è pronta a portare in scena il suo spettacolo “Ma che te ridi?!” in lungo e largo per l’Italia e non solo.

Il 15 novembre al Sociale Raf celebra con i suoi fan una delle sue hit più celebri che ha dato il via alla sua carriera con “Self control 40th anniversary – Tour teatrale”. 40 anni di carriera, 14 album pubblicati in studio, più di 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, Raf ha scritto e ha realizzato brani che hanno segnato la storia della discografia del nostro Paese. È il caso di Self Control amato da milioni di persone in tutto il modo, in vetta alle classifiche in tutto il mondo.

Un appuntamento a teatro che è divenuto ormai un rito: I Legnanesi tornano anche quest’anno sul palco del Sociale di Mantova il 22 novembre con il loro nuovissimo spettacolo, per stupire ancora con un appuntamento pieno di ritmo, risate e tradizione.

Tornano il 13 dicembre al PalaUnical Awed – Dose – Dadda, i tre ragazzacci terribili con una terza stagione di “Esperienze D.M., nuove esperienze”, nuove storie con la stessa coinvolgente energia.

Il 7 febbraio al Sociale Mauro Repetto, ideatore e co-fondatore di una delle band culto degli anni ‘90 e autore di molte hit del gruppo, porta in scena lo spettacolo sulla vera storia dei mitici 883, ripercorrendo le tappe di un percorso straordinario. “Alla ricerca dell’uomo ragno” è un one man show, a metà tra realtà e finzione, con una trama autobiografica e surreale al tempo stesso.

Tutte le informazioni sono disponibili su www.mantova-live.it.