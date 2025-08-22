Addio a Luca “Ronzo” Ronzoni, “anima” di Anima Suzzara

SUZZARA Un male inesorabile se lo è portato via a soli 63 anni, ma fino all’ultimo ha regalato a famigliari, amici e semplici conoscenti, il sorriso e la vitalità che lo avevano fatti ben volere da tantissime persone. Tantissime persone che oggi piangono Luca Ronzoni, per tutti semplicemente Ronzo e fondatore dell’Associazione Anima Suzzara insieme ad altri esponenti della pro loco nella quale aveva sempre portato il suo contributo. La sua passione per il rock – era un bravo bassista – era stata canalizzata nell’organizzazione dell’Anima Rock Festival ai Giardini Gina Bianchi. Domani i funerali, con partenza alle 15.30 dall’abitazione in direzione del cimitero di Mantova dove avverrà la cremazione.