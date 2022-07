Viadana – Il sindaco Cavatorta amareggiato per la scelta dei Warriors: “Attendo scuse formali”

Viadana «Attendo scuse formali nei confronti dell’amministrazione»: a dichiararlo, preso atto della decisione dei Warriors di trasferirsi a Sabbioneta, è il sindaco Nicola Cavatorta. Il primo cittadino prosegue commentando la notizia: «Abbiamo appreso solo ora della volontà dei Warriors di trasferirsi. Premesso che ogni società sportiva è libera di recarsi dove meglio crede, ci saremmo aspettati che prima di leggere la notizia sulla stampa, venissimo anche informalmente avvisati della decisione».

Cavatorta esprime il proprio disappunto per la scelta presa dai dirigenti dei Warriors: «Circa un paio di mesi fa presso il Palasport ci eravamo lasciati dopo esserci accordati in modo costruttivo, con l’impegno da parte loro che, per qualsiasi necessità e o problematica, noi saremmo stati disponibili, con la raccomandazione di evitare polemiche a mezzo stampa e che ci saremmo resi disponibili a trattare direttamente. Un paio di settimane fa in Comune abbiamo organizzato l’incontro in cui, alla presenza delle altre società sportive, hanno fatto presente che avrebbero aderito alla polisportiva avanzando una serie di richieste per adeguamenti strutturali necessari alla loro presenza presso il Palasport. Infine, la settimana scorsa i tecnici e una ditta hanno fatto un sopralluogo presso la struttura per guardare gli interventi da fare; non ci resta che fermare il tutto. Di certo – conclude – questo comportamento denota una scarsa serietà e interlocutori poco credibili da parte della dirigenza dei Warriors».