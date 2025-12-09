AdessoSì denuncia: “A Curtatone studenti in calo, ma più costi”

CURTATONE – Il gruppo consiliare di minoranza “AdessoSì” di Curtatone lancia l’allarme sul nuovo Piano per il Diritto allo Studio, analizzato nei giorni scorsi in commissione e poi discusso all’interno del gruppo. Dalla lettura del documento, i consiglieri segnalano “un nuovo e significativo calo degli studenti”: 56 iscritti in meno rispetto all’anno precedente, il dato più negativo registrato negli ultimi due anni. Per AdessoSì, il confronto con il piano precedente restituisce un quadro ulteriormente aggravato. Le spese a carico del Comune aumentano, e parallelamente crescono anche le rette per le famiglie nei servizi di pre e post scuola. Il gruppo segnala inoltre l’eliminazione dello scuolabus per la scuola dell’infanzia e tagli alle percorrenze scolastiche: mille chilometri in meno per le gite e cinquecento per gli spostamenti della secondaria al palazzetto di Eremo per l’attività motoria. Pur riconoscendo che il calo degli iscritti è legato a un più ampio fenomeno di spopolamento che interessa diversi territori, AdessoSì punta l’attenzione sul bilancio comunale, definito “incapace, da anni, di sostenere adeguatamente i servizi educativi”. Secondo i consiglieri, i continui tagli e gli aumenti dei costi “rischiano di rendere i servizi meno accessibili e meno attrattivi”, con una ricaduta negativa tanto sulle famiglie quanto sulla vitalità delle scuole. “L’Amministrazione Bottani – afferma il gruppo – appare arrendevole di fronte al doppio calo di residenti e studenti, due fenomeni strettamente connessi che la Giunta non sembra riuscire ad affrontare con una strategia concreta”.