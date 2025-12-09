Due settimane di senso unico alternato sulla Cisa a Porto per interventi alle alberature

PORTO – A partire dall’11 dicembre e fino al 24 dicembre, salvo eventuali variazioni legate alle condizioni meteo o alle esigenze operative, strada Cisa nei tratti compresi nei centri abitati di Sant’Antonio e Bancole sarà interessata da un cantiere mobile per la manutenzione straordinaria del patrimonio arboreo. Si tratta di un intervento programmato dal Comune per garantire maggiore sicurezza agli utenti della strada e prevenire situazioni di potenziale rischio legate alla vegetazione. Per tutta la durata dei lavori verrà istituito il senso unico alternato, regolato da movieri, al fine di limitare il più possibile i disagi alla circolazione e permettere alle squadre operative di intervenire in sicurezza. Il traffico potrebbe subire rallentamenti, soprattutto nelle ore di punta. Le operazioni si svolgeranno indicativamente tra le 8.30 e le 16.30 e richiederanno l’utilizzo di autocarri, piattaforme aeree e macchine operatrici che lavoreranno direttamente sulla sede stradale. Le attività comprenderanno potature, abbattimenti di piante compromesse e controlli di stabilità, azioni ritenute necessarie per garantire l’incolumità di automobilisti e pedoni.