Aggredito da un cinghiale: gravissimo un 92enne di S. Giovanni del Dosso

SAN GIOVANNI DEL DOSSO – Aggredito e azzannato da un cinghiale nel cortile di un’azienda agricola a San Giovanni del Dosso. Ad avere la peggio, di fronte a questo pericoloso animale selvatico, un pensionato 92enne che è stato gravemente ferito a un braccio e a una gamba prima che il figlio e il nipote riuscissero a mettere in fuga il cinghiale. Il fatto è avvenuto è avvenuto attorno alle 12.30 di oggi, mentre figlio e nipote del 92enne erano impegnati al lavoro nei campi: l’uomo aveva sentito abbaiare insistentemente il cane in cortile, e quando è uscito si è trovato di fronte a un cinghiale che lo ha immediatamente aggredito. L’anziano è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Cremona.