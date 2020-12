Accertamenti disciplinari per il carabiniere intervenuto al dibattito parlando di Maradona

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE Ha fatto il giro del web il video in cui il comandante della stazione dei carabinieri di Castiglione delle Stiviere interviene in un incontro-dibattito sulla violenza contro le donne introducendosi soffermandosi sulla scomparsa di Maradona e sui riflessi che questa ha causato al suo stato d’animo. “Ho preso l’impegno sebbene non sia dell’umore giusto” è stata la frase che ha fatto traboccare il vaso. Alla luce di questa riprovevole uscita, l’Arma dei Carabinieri è intervenuta rilasciando una nota. “In relazione alla vicenda che ha interessato il Mar. Magg. Antonio di Nuzzo, comandante della Stazione Carabinieri di Castiglione delle Stiviere, l’Arma dei Carabinieri già nell’immediatezza dei fatti ha avviato i dovuti accertamenti disciplinari”.