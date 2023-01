Aiuti contro il caro-energia: nuovo bando del Comune di Marmirolo

MARMIMOLO – Il Comune di Porto Mantovano ha emanato un nuovo bando per assegnare contributi straordinari a sostegno delle famiglie in difficoltà economica a causa del caro-energia. Possono partecipare al suddetto bando presentando domanda cittadine e cittadini residenti nel Comune, titolari di forniture di energia elettrica e gas, il cui indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (Isee) ) sia inferiore o uguale a 15mila euro. L’agevolazione concessa dal nuovo bando comunale rappresenta un contributo una tantum relativo alle utenze di energia elettrica e gas dell’abitazione di residenza, in riferimento al periodo compreso tra ottobre 2022 e dicembre 2022. Il bando è finanziato con risorse rese disponibili da Tea s.p.a. I cittadini interessati al progetto potranno presentare le domande devono entro le ore 12 di mercoledì 15 febbraio compilando l’apposito modulo online presente sul sito www.comune.porto-mantovano.mn.it. Per avere ulteriori informazioni i cittadini di Porto Mantovano è possibile telefonare ai seguenti numeri telefonici 0376 389088 – 389036. Come anticipato si tratta del secondo bando, destinato alle famiglie bisognose, finanziato con risorse Tea, che il Comune di Porto Mantovano emana per attenuare gli effetti degli aumenti energetici sui bilanci delle famiglie.