Auto a tutta velocità, controlli con velox sulla SR 10 a Nogara

NOGARA – Incidenti in serie che non si registravano da tempo e che il Comune di Nogara intende arginare ad ogni costo, anche ricorrendo alle “maniere forti”, ovvero con appostamenti-velox e multe salatissime per chi non rispetta i limiti e mette a rischio l’incolumità di tutti. La decisione sembra sia maturata all’indomani dell’ultimo incidente avvenuto lungo la Regionale 10, all’altezza di via Alberoni. Un tratto caratterizzato da una curva infida dove un paio di anni fa aveva perso la vita anche un’anziana, travolta da una vettura che procedeva sullo stesso senso di marcia.

Il problema di fondo è che nonostante la conclamata pericolosità di quel tratto, tanti automobilisti premono sull’acceleratore senza considerare i rischi che possono provocare.

Da qui l’intenzione dell’Amministrazione guidata da Flavio Pasini di installare una segnaletica luminosa per avvertire automobilisti e camionisti del pericolo incombente. Ma non solo. Contestualmente il primo cittadino darà mandato, già a partire dai prossimi giorni, alla Polizia locale di aumentare i servizi di monitoraggio con l’ausilio di autovelox.

Il tratto in oggetto non è tuttavia l’unico in cui autisti indisciplinati sfrecciano a velocità talvolta notevoli compiendo sorpassi altrettanto folli. Da sempre le criticità riguardano anche via Molino di Sopra – in particolare a ridosso della zona industriale dove la sede viaria si allarga – e sempre la Regionale 10 ma nel tratto che da Nogara conduce a Bonferraro, pure oggetto di innumerevoli incidenti dovuti al mancato rispetto dei limiti.

