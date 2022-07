Alle Sabbiature Sfiller l’edizione 2022 del torneo di Pradello

VILLIMPENTA – Si è conclusa con l’affermazione delle Sabbiature Sfiller l’edizione 2022 del torneo di Pradello, appuntamento di calcio a 5 nato nel 1991 da un gruppo di giovani del posto per commemorare Simone, Enrico e Riccardo, e successivamente anche Federico, coetanei rimasti vittime di incidenti stradali. L’organizzazione guidata da Christian Tavella ha deciso di dedicare l’edizione di quest’anno alla memoria di Enrico Veneziani, storico gestore del Parco Giochi di via Tione a Villimpenta scomparso nel 2020. Il team guidato da mister Davide Lucchi, coadiuvato da Alessio Polo e Matteo Albiero, ha sconfitto in finale per 3 a 2 l’Atletico al Bar. La formazione vincitrice è composta da Enrico Giaretta, Michele Luppi, Nicola Dieghi, Livio Chiaramente, Alessandro Remondini, Mauro Andreetto, Devis Stoccher, Paolo Marconato, Elia Braguzzi e Andrea Corradini. (m.v.)