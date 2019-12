MARMIROLO – Ambizioso e moderno: questo il progetto della riqualificazione dell’illuminazione pubblica a Marmirolo. Un investimento in project financing per un totale di 1.200.000 euro e la concessione per 15 anni della gestione, conduzione e della manutenzione a Engie Italia, multinazionale leader nel settore.

Non sarà solamente una mera sostituzione di lampadine, o di lampioni ammalorati. I lavori, che partiranno il prossimo gennaio, e che saranno preceduti da incontri di presentazione alla cittadinanza, permetteranno al comune marmirolese di diventare una vera e propria smart city. «Un servizio strategico che da tempo ci viene richiesto dalla cittadinanza – spiega l’assessore al bilancio Vanni Deluigi-: verranno sostituite tutte le lampade, verranno ripristinati o sostituiti i pali ammalorati e cambiati alcuni quadri elettrici. A questo progetto siamo arrivati grazie ad un’aggregazione di comuni con capofila Brescia, usufruendo di un bando della Regione che ci porterà una somma a fondo perduto per le spese d’investimento. Per i cittadini non ci saranno aumenti sulle tariffe. Oltre alla natura economica c’è un beneficio di tipo ambientale, ci sarà un risparmio energetico pari al 78,72%, che eviterà una quantità notevole di emissioni inquinanti». «Il progetto di riqualificazione si inserisce – dice Marco Marippi di Engie Italia – all’interno di una gara istituita da Brescia per la gestione di 23.000 punti luce. Oltre al notevole risparmio energetico, ci sarà una luce più bella, più efficiente, che potrà cambiare l’atmosfera del paese. Inoltre l’illuminazione verrà gestita da remoto da Engie, per monitorare guasti o diminuire o aumentare l’intensità delle luci in base all’orario. Sarà a disposizione anche un numero verde per i cittadini, per eventuali segnalazioni». Non solo: «Marmirolo diventerà una vera e propria smart city – chiude il sindaco Paolo Galeotti -, con l’installazione di 22 videocamere, una con il sistema di lettura targhe, sparse nei punti nevralgici, una centralina meteo e 13 unità Wi-Fi. I lavori dureranno complessivamente 24 mesi: installeremo 90 nuovi punti luce. Partiremo proprio da via Mantova, che tornerà ad essere illuminata al meglio».