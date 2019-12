Ruba un giubbino all’Ovs: 17enne bloccato dalla Polizia Locale

MANTOVA Nelle prime ore del pomeriggio di lunedì 16 dicembre – un ragazzo minorenne (17 anni appena compiuti) residente in provincia di Mantova – entrava all’interno del negozio Ovs di piazza Cavallotti e, dopo un giro di perlustrazione, si impossessava di un giubbino (valore 60 euro), nascondendolo sotto il giaccone che indossava ed usciva dal negozio senza pagare. L’allarme antitaccheggio attirava l’attenzione del direttore del negozio che prontamente invitava il ragazzo a fermarsi. Questi, per tutta risposta, si dava alla fuga in direzione di via Corrado, rincorso dal direttore. Un agente della Polizia Locale di servizio in piazza Cavallotti, assisteva all’inseguimento e resosi conto, dalle urla del direttore, che si trattava di un furto, diramava l’allarme attraverso la centrale operativa. Personale del Gruppo Operativo della Polizia Locale, in servizio di perlustrazione nella vicina via Solferino, imboccava contro mano via Corrado e sceso dal veicolo bloccava il minore che non opponeva resistenza. Il giovane, che solo grazie alla sua minore età ha evitato l’arresto, veniva condotto presso il Comando di Viale Fiume, dove veniva identificato e riconsegnato ai genitori, nel frattempo avvisati. Dovrà comunque rispondere del reato di furto aggravato, avendo rotto il dispositivo anti-taccheggio e avendo poi nascosto il giubbino prima di fuggire dal negozio. Dei fatti è stato informato il Tribunale dei minori di Brescia.