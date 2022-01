BAGNOLO Primo giorno di saldi sorprendente al Mantova Village di Bagnolo San Vito. L’atteso appuntamento d’inizio anno è partito con i migliori auspici grazie a tutti gli amanti della moda, e non solo, nonostante il periodo ancora fortemente condizionato dal Covid-19.

Fin dall’inizio della mattinata il parcheggio si è riempito di auto e di camper di turisti di passaggio riversandosi all’interno del Village con code disciplinate davanti a diversi stores, tutte gestite nel rispetto delle normative anti pandemia e facilitate dalla location open air.

“Eravamo certi di partire bene ma questa affluenza di prima mattina ci ha sorpreso in positivo – dice Sara Sirocchi, Marketing Manager di Mantova Village -. Negli ultimi mesi abbiamo avuto ottimi risultati grazie al Black Friday e ad altre iniziative promozionali dedicate ai nostri clienti fidelizzati. Ora partiamo con i saldi, con percentuali di sconto significative già in alcuni stores del 50% sui prezzi outlet, quindi davvero molto convenienti. I nostri punti vendita vantano ancora un buon assortimento di prodotto sia come articoli che come taglie, con la possibilità di accontentare un ampio range di clientela”.

In un Mantova Village ancora con le livree natalizie grande folla dunque ai negozi, molto ricercato l’abbigliamento sia casual e sportivo ma anche formale, in vista del rientro in ufficio

Soddisfatte di questa partenza anche le ristorazioni, che hanno recentemente ampliato l’offerta con l’apertura di Poke House.

La stagione dei saldi invernali si protrarrà fino a sabato 5 marzo 2022.