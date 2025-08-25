Auto fuori strada a Dragoncello: feriti tre ragazzi

POGGIO RUSCO Incidente stradale ieri alle 20,30 a Poggio Rusco sulla SS Virgiliana in località Dragoncello, dove si verificava una fuoriuscita autonoma di un veicolo. Sul posto, per i rilievi, giungeva una pattuglia dei Carabinieri di Sermide, che accertava che l’autovettura Polo Volkswagen condotta da un 19enne di Casalmoro, per cause in corso di accertamento perdeva il controllo del veicolo finendo in un fossato. Il conducente veniva soccorso dal 118 e trasportato in codice verde presso l’ospedale civile di Pieve di Coriano. 2 trasportati rimanevano illesi, mentre altri 2 trasportati, un 17enne ed un 19enne, tutti di Casalmoro, venivano soccorsi e trasportati tutti in codice verde all’ospedale di Pieve di Coriano.