Calcio Promozione – Il Marmirolo fa tutto da solo: batte La Sportiva Ome e festeggia la salvezza

Marmirolo Missione compiuta. Il Rullo batte in extremis La Sportiva Ome e si guadagna la salvezza, senza dover aspettare i risultati degli altri campi. Sarebbe bastato il pari, a ben vedere, ma con i 3 punti i neroverdi scavalcano Lodrino e San Lazzaro e chiudono trionfalmente un bel campionato, confermandosi meritatamente in categoria.

Pronti, via e gli ospiti passano subito in vantaggio grazie alla rete di Corradi, bravo a concludere dalla zona del dischetto un’ottima azione corale dei compagni. I neroverdi, nonostante la brutta partenza, non si abbattono e iniziano ad affacciarsi nella metà campo avversaria, rendendo il match particolarmente frizzante. Al 9’, il Marmirolo pareggia con Pereira, il quale trasforma dal dischetto il rigore che si era guadagnato spiazzando Romeda. Nei minuti successivi, la partita diventa molto equilibrata e difficile da pronosticare, con poche occasioni e tanta intensità in mezzo al campo. Al 26’, La Sportiva Ome sfiora il gol con un gran tiro dal limite dell’area di Corradi, che sibila vicino all’incrocio dei pali. Al 34’, i neroverdi ribaltando il risultato: pallone che rimbalza pericolosamente in area di rigore bresciana, Farfare con caparbietà anticipa l’intervento del difensore ospite e di piatto batte l’estremo difensore.

Il Marmirolo inizia la ripresa sfiorando il terzo gol con un gran tiro dal limite dell’area dello scatenato Farfare, che prova a sfruttare la ribattuta corta della difesa bresciana. Al 50’ sono però gli ospiti a segnare in contropiede con Corradi, il quale riesce a sfruttare lo spazio lasciatogli dalla difesa con un gran sinistro dalla zona destra dell’area. Al 59’ è di nuovo Corradi a rendersi estremamente pericoloso con una punizione dai 20 metri. La partita rimane molto aperta ed equilibrata, con entrambe le squadre propositive. E quando ormai sembra destinata al pareggio, Luppi, in pieno recupero, insacca di testa su azione d’angolo e dà il via alla festa salvezza del Marmirolo.