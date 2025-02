Auto fuori strada nella notte: feriti tre giovani a San Benedetto Po

SAN BENEDETTO PO Tre giovani sono rimasti feriti nelle prime ore di oggi in seguito a un’incidente avvenuto a San Benedetto Po lungo la Sp 41 che collega il capoluogo alla frazione di San Siro. Per cause al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti sul posto per i rilievi di legge, il conducente dell’auto su cui viaggiavano ha perso il controlo del mezzo finendo fuori strada. Per estrarre i feriti dall’abitacolo sono intervenuti i vigili del fuoco. I tre, una ragazza di 19 anni e due ragazzi di 20, sono stati portati in ospedale a Pieve di Coriano per accertamenti. Non risulta che siano gravi.