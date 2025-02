Svolta per la statale Asolana: ampliamento nei progetti Anas

ASOLA La svolta per la strada statale Asolana potrebbe essere vicino. O, comunque, un po’ più vicino di quanto non sia stata nel corso degli ultimi anni. Anas, società nazionale delle Ferrovie proprietaria della strada, ha infatti inserito nel proprio piano triennale delle opere l’ampliamento del tratto compreso tra Asola e Casalmoro. Ad annunciarlo è Andrea Dara, parlamentare mantovano e vicesindaco di Castiglione.

«Io stesso – spiega l’esponente della Lega – ho lavorato affinché tale intervento venisse messo sulla carta. E così ora l’ampliamento di quel tratto di strada rientra nel piano triennale delle opere pubbliche di Anas. Un passo avanti importante. Ora serviranno tutti gli altri passaggi, tra i quali i relativi finanziamenti».

Ciò non significa che nel giro di alcuni settimane partiranno i lavori: potrebbero servire ancora alcuni anni, ma per lo meno si tratta a tutti gli effetti di un passo avanti concreto. Da anni ormai, come noto, da più parti vengono lanciati appelli per l’ampliamento del tratto compreso tra Asola e Casalmoro. Quando la strada era ancora provinciale – il passaggio definitivo ad Anas risale ad aprile 2021 – era stato anche abbozzato un progetto, ma alla fine non di erano registrati passi avanti. Ora invece la svolta potrebbe essere vicina. Come noto infatti il tratto compreso tra Asola e Casalmoro, benché completamente rettilineo, è decisamente stretto e negli anni vi si sono verificati parecchi incidenti, alcuni dei quali anche mortali.