Bertani Arredamenti: creatività e passione per la casa a completo servizio del cliente

Famiglia e staff dei dipendenti a disposizione per la riqualificazione di un’abitazione

Non solo mobilio e accessori: l’azienda provvedere pure alle pavimentazioni e alle pareti

CASALOLDO – Bertani Arredamenti è la storia di un’eccellenza: una bellissima storia mantovana ed italiana. La storia di una famiglia composta da Elio Bertani con la moglie Miriam e i figli Alessia, Gabriele e Silvia, che soltanto grazie alla visione, alla passione ed al lavoro è diventata, generazione dopo generazione, leader nel settore dell’arredamento d’interni e conosciuta come marchio di qualità e serietà, con uffici dedicati ed uno staff competente di designer che saprà dare voce alla creatività del cliente, proponendo le soluzioni migliori per lo stile della propria casa.

Cucine, zona giorno e notte, bagni, living, soggiorni e complementi d’arredo, divani e poltrone, materassi e tanto altro ancora, senza dimenticare, un occhio di riguardo riservato anche per l’arredamento per uffici. Da quarant’anni la famiglia Bertani, con i suoi collaboratori, si dedica a progettare ed allestire ambienti domestici, professionali ed industriali, scegliendo i migliori operatori disponibili sul mercato, in base alla ricerca e alla raffinatezza del design, ma soprattutto in relazione al rapporto costo/qualità, e tutto a vantaggio degli acquirenti.

Inoltre tra i punti di forza del mobilificio, che ha sede a Casaloldo in via Castel Goffredo al numero civico 7, c’è la ristrutturazione. Per chi vuole rinnovare radicalmente ogni ambiente, Bertani si occupa di seguire ogni passaggio del cantiere: dalla messa in opera alla casa nuova chiavi in mano, con una riqualificazione completa ed un ripensamento totale di ogni aspetto. Che si tratti di casa nuova o una da ristrutturare e rinnovare: dai pavimenti alle luci, ad ogni elemento di arredamento, coordinando tutte le maestranze ed i professionisti del settore per arrivare al risultato concordato. Dalla progettazione, in perfetta sinergia e sintonia con il cliente, condividendo idee e soluzioni, alla convocazione degli artigiani, all’adempimento di tutte le pratiche, fino al controllo dei lavori e la consegna della casa finita e rinnovata.

Grazie alla grande esperienza nelle soluzioni d’arredo e nella vendita di mobili e complementi, Bertani Arredamenti è diventato un punto di riferimento per chi cerca la giusta soluzione per ogni spazio: dai piccoli ambienti alle ville più prestigiose, ma anche hotel, bar, ristoranti e negozi. L’azienda familiare è continuamente in crescita come dimostrato anche dall’acquisto nel 2009, ed il conseguente ampliamento nel 2016, dello showroom alle porte del paese di Casaloldo, in via Castel Goffredo. 1800 metri quadrati di stile e design, tutto rigorosamente made in Italy. Fatti accompagnare da Elio, Miriam, Alessia, Gabriele e Silvia, nella bellissima esperienza di arredare casa. Bertani Arredamenti: “Facile da imitare, impossibile da copiare”.