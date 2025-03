Tre Garibaldini: tradizione e innovazione per una cucina che stupisce il palato

GAZOLDO DEGLI IPPOLITI – Il ristorante pizzeria “Tre Garibaldini” rappresenta una novità e già un’istituzione gastronomica nel territorio mantovano, un luogo dove la tradizione culinaria incontra la passione per la buona cucina, offrendo un’esperienza davvero notevole a chiunque decida di varcare la sua porta.

Aperto solamente da alcuni anni, Tre Garibaldini fonda le proprie basi sulla lunga esperienza maturata dalla titolare Ilaria Venturini e dalle capacità del figlio Leonardo Tonato, chef di professione, che ha già avuto modo di esprimersi in cucina con diversi chef sia in provincia di Mantova sia in altre zone d’Italia. Proprio il giovane Leonardo sta prendendo le redini dell’attività: grande attenzione alla cura e all’aspetto delle pietanze e, ovviamente, massima attenzione alla qualità dei prodotti e delle materie prime che vengono utilizzate in cucina.

Il menù del ristorante è variegato, ma la specialità che lo contraddistingue è senza dubbio la pizza. Preparata con ingredienti freschi e selezionati, la pizza “Tre Garibaldini” è un vero e proprio capolavoro culinario. La pasta sottile e croccante, arricchita da condimenti di alta qualità, soddisfa anche i palati più esigenti. Le pizze più amate dai clienti sono quelle con ingredienti tipici della zona, come il formaggio grana e il salame mantovano, ma non mancano varianti creative per chi cerca sapori più particolari.

Accanto alla pizza, il ristorante offre anche piatti della tradizione mantovana, come i tortelli di zucca, simbolo della cucina tipica del territorio. I secondi piatti, come ad esempio l’ossobuco con la polenta, sono altrettanto apprezzati dai clienti.

Oltre alla qualità del cibo, Tre Garibaldini si distingue anche per l’ambiente accogliente e familiare che offre. L’arredamento rustico e semplice, ma allo stesso tempo elegante, crea un’atmosfera calda e invitante. La cura del dettaglio, la cortesia del personale e l’atmosfera informale rendono ogni pasto un’esperienza di convivialità. Il ristorante è il luogo ideale per una cena in famiglia, un pranzo con amici o per un evento speciale, grazie alla disponibilità di menù personalizzati per cerimonie o feste private. La carta dei vini del Tre Garibaldini è un altro dei punti di forza del ristorante, con una selezione di birre e vini locali e nazionali.

La qualità è testimoniata da un riconoscimento conferito di recente, come accaduto anche lo scorso anno: il premio nazionale 2025 “I migliori ristoranti d’Italia”, conferito dalla commissione di “Saporiamoitalia”. Un riconoscimento prestigioso che sottolinea la qualità dei prodotti e le capacità culinarie di Ilaria e Leonardo.

Gourmet, cereali, pinsa e fantasia: LA PIZZA PROTAGONISTA DEL MENÙ

Un posto speciale nel menù del ristorante Tre Garibaldini lo occupa la pizza. La rigorosa selezione delle materie prime e l’offerta di tanti impasti innovativi, ad esempio quello ai nove cereali, la rendono un vero e proprio piatto gourmet la cui cottura avviene nel caratteristico forno a legna. Proprio il forno di cui Tre Garibaldini è dotato, infatti, costituisce un’ulteriore conferma della tradizione nel cui solco l’attività culinaria si muove. Si tratta infatti di un forno che venne realizzato negli anni ’50 e che di conseguenza garantisce ai piatti un inconfondibile sapore abbinato agli innovativi impasti e ingredienti. Negli anni infatti la titolare Ilaria ha compiuto studi specifici sulle farine, sugli impasti e sulla preparazione delle pizze. Il ristorante Tre Garibaldini offre così le pizze tradizionali, ma anche le pizze con impasto ai 9 Cereali, altamente digeribili a contenuto calorico più basso con alta percentuale di fibre, le pizze con impasto al farro (fonte di fibre a basso contenuto glicemico), pinse, e pizze con impasto gourmet.