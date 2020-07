Bilancio positivo per il Rotary: “Un anno vicino ai cittadini”

GONZAGA(SUZZARA Amicizia, collaborazione e servizio; sono questi i valori che da sempre contraddistinguono il Rotary Club Gonzaga Suzzara: qualità che hanno fatto da bussola per l’intero anno sociale, elargendo coraggio e fermezza anche durante tutto il periodo di distanza e reclusione in casa.

Il presidente uscente Elisa Ferrari ricorda così il momento appena trascorso: «il 2020 non è stato un anno fortunato per il mondo intero, ma è stato un anno fausto per il Rotary, poiché siamo riusciti ad aiutare e sostenere il nostro territorio e il nostro paese nonostante la grande difficoltà che ci è stata messa di fronte». Indubbiamente per il Gonzaga Suzzara, è stato un anno prospero, inaugurato dalla tradizionale vendita del pane, in fiera millenaria: nove giorni di full immersion tra forni e impastatrici. Il ricavato guadagnato, è stato devoluto alle borse di studio per gli studenti meritevoli dell’Istituto A. Manzoni. Un’attività benefica di rilievo riguarda l’esame ecografico delle carotidi, messo a disposizione gratuitamente, durante la Sagra del Crocifisso, in piazza Garibaldi a Suzzara, un’iniziativa volta a prevenire l’Ictus. Insieme al Wwf di Mantova e Mantova Ambiente, il Rotary ha donato anche venti piante da collocare nel cortile dell’Istituto A. Manzoni. Infine per contribuire a combattere il Covid-19, è stato donato il sanificatore portatile ad ozono alla Croce Rossa di Suzzara. (c.f)