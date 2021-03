Biometano in arrivo? Il Comune di Serravalle nomina un consulente

SUSTINENTE – Un consulente per avere maggiore chiarezza sulla possibilità di un insediamento produttivo di biometano alimentato a Forsu da realizzare nel Comune di Serravalle a Po? L’amministrazione guidata da Tiberio Capucci sembra davvero intenzionata ad andare in questa direzione anche per essere maggiormente informata in vista della conferenza di servizi sull’insediamento che si dovrebbe celebrare entro la fine del mese, quasi sicuramente il prossimo 30 marzo.

La notizia di un possibile insediamento di questo genere era stata già trattata nelle scorse settimane sulle pagine della Voce: in pratica, come per altri progetti che erano stati presentati nel territorio dell’Oltrepò mantovano, in un terreno agricolo di proprietà privata, verrebbe a inserirsi un sito di produzione di biometano alimentato con la frazione organica del rifiuto solido urbano – la famosa, o famigerata secondo i vari punti di vista, Forsu – e questo aveva creato una certa preoccupazione in un territorio che già più volte è stato interessato da proposte insediative di questo genere. Il Comune di Serravalle a Po, pur non esprimendo ancora una bocciatura al progetto non avendo avuto ancora lo stesso nei dettagli, aveva comunque subito fatto sapere, per bocca dello stesso primo cittadino, di volerci vedere chiaro, sia per quanto riguarda l’alimentazione del futuro impianto sia per quello che riguarda l’effetto sulla viabilità.

Come noto i sindaci dei comuni possono esprimere, in conferenza di servizi, un parere che però non è vincolante.