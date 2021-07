San Benedetto – Adeguamento energetico per scuole e cimitero

SAN BENEDETTO PO Da Regione Lombardia 100 mila euro, per l’esattezza 91.895 euro, al Comune di San Benedetto per l’installazione di accomulatori di energia per aumentare la potenza degli impianti fotovoltaici, già esistenti, su alcuni immobili comunali tra i quali anche scuole.

A rendere noto è la stessa amministrazione comunale la quale ha partecipato al bando di Regione Lombardia denominato “Bando axel – Contributi per impianti fotovoltaici e sistemi di Accumulo per Enti Locali

«La misura mira ad aumentare l’autoconsumo di energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di proprietà degli Enti Locali del territorio lombardo. Scopo dell’iniziativa è diffondere un consumo più efficiente dell’energia elettrica da fonti rinnovabili nel luogo stesso in cui è prodotta, riducendo i costi per le Amministrazioni nonché le emissioni inquinanti, attraverso il finanziamento dell’acquisto e dell’installazione di sistemi di accumulo integrati con impianti a fonti energetiche rinnovabili (impianti fotovoltaici) preesistenti o di nuova installazione – spiegano dal Comune -. Il contributo copre le spese sostenute per la fornitura e l’installazione di un nuovo sistema di accumulo connesso ad un impianto fotovoltaico esistente».

Gli impianti comunali che hanno ricevuto il contributo sono: la scuola primaria alla quale va un contributo di 24.990; la scuola media a cui vanno 24.990 mila euro e stessa cifra anche per la palestra comunale. Fondi anche per l’installazione di tale sistema al cimitero di San Benedetto per un valore uguale a 16.925 mila euro.