Borse di studio per gli studenti residenti nell’ambito di Mantova

HINTERLAND E’ aperto il bando “Borse di Studio” per gli studenti approdati in prima superiore e residenti nell’ambito territoriale di Mantova, ovvero Curtatone, Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio, Castel d’Ario, Castellucchio, Marmirolo, Porto Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Villimpenta, Roverbella, San Giorgio Bigarello e ovviamente Mantova. Il Consorzio Progetto Solidarietà, Fondazione Cariplo e Generazione Boomerang indicono un concorso in favore dei soggetti per il conferimento di 20 borse di studio dal valore di 500 euro ciascuna per la frequenza della prima classe di istituti secondari statali o scuole professionali. Per consultare il regolamento e scaricare i moduli dove compilare la domanda rivolgersi al sito https://www.consorzioprogettosolidarieta.it/articolo/ii-deg-edizione-borse-studio-favore-studenti-residenti-nei-comuni-dellambito-territoriale. (mv)