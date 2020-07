Calcio Eccellenza – Castiglione, ecco le quote

CASTIGLIONE Il Castiglione ha presentato il ricco parco giovani a disposizione del tecnico Gianluca Manini. Le quote saranno i 2000, 2001 e 2002, ma torneranno anche due castiglionesi doc come il ‘98 Davide Bignotti e Glauco Cavicchioli (’99). Il 2003 Rudy Cavicchioli sarà il portiere (assieme al ‘97 Piccinardi), lo scorso anno per lui esperienza nella Juniores, come per il classe 2002 Christian Narcelli, che ha però già esordito in Eccellenza. Gli altri 2002 saranno Hassan Al Amin (proprietà Vighenzi, lo scorso anno al Ghedi, castiglionese) e Michele Cigala (sempre in prestito dalla Vighenzi). I 2001 saranno Lorenzo Canziani (confermato) e Marco Bellesi (ex Darfo). Tanti i 2000: dalla Voluntas ecco Elia Perani e Andrea Bettari, confermati Francesco Conigliaro e Martin Russo. «Siamo contenti di aver creato un bel gruppo di giovani tra confermati e novità – dice Giancarlo Perani, vicepresidente dei mastini -. Sono soddisfatto dei ritorni di Bignotti e Cavicchioli: due castiglionesi». «Vogliamo portare sempre più giovani in prima squadra, se dal vivaio, meglio – aggiunge il patron Andrea Laudini -. I frutti si raccoglieranno anche in futuro, visto il grande lavoro di pianificazione che stiamo svolgendo. Felici del gruppo che abbiamo creato: che sia da stimolo anche per i più piccoli».