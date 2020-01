Viadana, lo stadio Zaffanella apra ad aventi anche non sportivi

VIADANA Incrementare ulteriormente il ruolo di polo attrattivo, anche per eventi extrasportivi, dello stadio Zaffanella: a proporlo – soffermandosi sulle potenzialità offerte dagli impianti del rugby di Viadana – è il candidato sindaco Nicola Cavatorta.

«Lo stadio Zaffanella – esordisce – è una valida struttura in cui negli anni sono state investite finanze pubbliche da parte di tutte le amministrazioni di tutti i colori e a tutti i livelli. Il rugby è un patrimonio importante nella storia sportiva di Viadana degli ultimi 50 anni e – ricorda Cavatorta – gode di impianti all’avanguardia tra i primi in Italia. Ho appreso positivamente la notizia che quest’estate torneranno i mondiali under 20, credo che sia un grande evento oltre che per la Viadana di oggi, soprattutto per il settore giovanile che rappresenta la Viadana di domani. La sua Club House è ben gestita. Negli ultimi anni le giornate dello sport promosse dal Comune hanno fatto si che centinaia di bambini provassero a distanza di pochi metri sport diversi tra cui, ad esempio, tennis e canoa grazie alla vicinanza con le piscine».

In chiusura del proprio intervento Nicola Cavatorta lancia una proposta: «Sarebbe interessante immaginare l’utilizzo dell’intera area, già ben servita da ampi e nuovi parcheggi, e della relativa struttura oltre che per il Rugby, anche per eventi e manifestazioni che vanno al di fuori del mondo sportivo, sempre con finalità rivolte ai giovani e naturalmente previo accordo con chi è direttamente impegnato nella sua quotidiana gestione. Sono convinto – dichiara il candidato sindaco aprendo ad uno scenario che contempla la realizzazione di eventi extrasportivi allo Zaffanella – che la prossima amministrazione comunale debba farsi promotrice di questa idea, magari in sinergia con la Pro Loco e la società di Rugby stessa. I riscontri potrebbero essere positivi per il mondo della palla ovale, lo sport in generale e sicuramente Viadana tutta, incrementando il ruolo attrattivo dell’intero plesso». (l.c.)