Bozzolo, Idiozia senza fine: danneggiata la ciclopedonale delle mura

BOZZOLO Idiozia senza fine a Bozzolo dove il comportamento irresponsabile di pochi danneggia pesantemente un bene della collettività in cui, peraltro, il Comune ha investito consistenti fondi: nella notte tra sabato e domenica alcuni vandali hanno pensato bene di rovinare i due ponticelli della ciclopedonale delle mura. Un gesto sconsiderato anche se, ovviamente il condizionale è d’obbligo, ci sarebbero elementi utili alle forze dell’ordine per riuscire ad individuare e sanzionare adeguatamente i responsabili.

«Questo è il premio notturno per i tanti volontari che si impegnano gratuitamente e con tanta passione – è stato il commento del sindaco Giuseppe Torchio – Ancora stamattina (ieri ndr) mentre volontari e vivaisti sono all’opera per donare ed abbellire, l’amarezza ed il rammarico di operare in queste condizioni. A volte sembra davvero di offrire perle ai porci». In pratica i vandali hanno divelto i parapetti dei ponticelli scagliandoli anche nelle acque di alcuni canali che scorrono nelle vicinanze, con l’obiettivo non solo di danneggiare ma anche di rendere irrecuperabili i frammenti. Ovviamente il Comune si sta già attivando per arrivare a una riparazione del danno – con costi che saranno comunque consistenti – facendo in modo, di concerto con la Soprintendenza, che gli elementi dei ponticelli siano sistemati ancora più solidamente e a prova di rimozione. Posizionare delle telecamere potrebbe invece essere una soluzione onerosa e non risolutiva.