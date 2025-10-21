Camion esce di strada nei pressi di San Benedetto Po

SAN BENEDETTO PO Nel pomeriggio odierno, alle ore 17,00 in San Benedetto Po, SS 496, si verificava una fuoriuscita stradale di un autocarro. Sul posto interveniva una pattuglia dei Carabinieri di Sustinente. Trattasi di un trasporto eccezionale della ditta T.C.F. di Rosignoli Carlo& C. di Mantova, che usciva lateralmente ribaltandosi su un lato. Il conducente, un 44nne residente a Mantova, veniva trasportato in codice verde all’ospedale civile di Mantova. La strada veniva momentaneamente chiusa per permettere le operazioni di recupero del mezzo.