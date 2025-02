Carnevale domani a Governolo: tutti in piazza per la grande festa

GOVERNOLO (RONCOFERRARO) Ci sono momenti particolari nel corso dell’anno che riescono per le loro caratteristica a rafforzare il ponte intergenerazionale. Uno di questi è senza ombra di dubbio il Carnevale. Una festa che domani sabato 1 marzo a Governolo inizierà a partire dalle 14.45 cancellerà per un pomeriggio lo scorrere delle ore ed anche le diverse primavere che possono vantare tutti coloro che sapranno trovare gli stimoli per immergersi nelle affascinanti atmosfere che questo evento creerà.

Merito senza ombra di dubbio anche dell’impegno che pongono in essere i componenti dell’associazione Governolo Eventi. Costoro da settimane lavorano alacremente per far sì che i colori, la gioia, la tradizione e la voglia di scherzare anche sui fatti del giorno grazie ai simpatici ed in alcuni casi irriverenti carri allegorici divengano padroni della scena.

Il Carnevale di Governolo quindi sarà una proposto che richiamerà l’attenzione non solo dei residenti, ma anche di molti appassionati che giungeranno dalle varie località della provincia.

Il programma della manifestazione prevede alle 14.45 la sfilata dei carri allegorici accompagnati dai bimbi che indosseranno, ovviamente, gli abiti carnevaleschi che ricorderanno i personaggi o degli eroi della cultura popolare. Il punto di partenza del corteo

sarà collocato in piazza della Repubblica e a rendere il tutto ancor coinvolgente ci penserà la Filarmonica di Governolo che proporrà una serie di brani tipici del periodo. Questa colonna sonora andrà a sommarsi anche a quella che farà da sfondo al passaggio di ogni carro allegorico. Carri allegorici costruiti con grande passione e soprattutto con tanta esperienza da parte di vari gruppi di volontari e che provengono da diversi Carnevali tra i più conosciuti ed apprezzati del circondario. Il variopinto e assonante serpentone, dopo aver percorso tutte le vie del paese, giungerà sul prato della fiera presente all’interno della nuova area feste. Qui salirà ulteriormente il tasso di adrenalina grazie all’animazione predisposta dagli organizzatori che coinvolgerà dai bimbi e le bimbe agli adulti. Nel corso di questa porzione del Carnevale di Governolo un momento verrà dedicato alla premiazione delle mascherine più belle. Non mancheranno poi le sorprese che renderanno il tutto ancor più ricco di fascino e di atmosfera. Il quadro del pomeriggio di festa sarà completato dalla possibilità di gustare le tipiche specialità gastronomiche del periodo, vale a dire le

frittelle, le lattughe ed i panini.

Paolo Biondo