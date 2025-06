Calcio Promozione – Poggese e la festa a metà. Berni durissimo: “Qualcuno ha disertato per andare in ferie…”

Poggio Rusco La Poggese è in Eccellenza al 95%. Ma a fine gara è durissimo lo sfogo dello sponsor della società biancazzurra Stefano Berni, che non ha usato mezze misure, per stigmatizzare il comportamento di alcuni giocatori (non li nomina direttamente, ma si tratterebbe di Genova, Martina e Bacchiega), che hanno “disertato”, come Berni stesso dice, la gara decisiva per la promozione in Eccellenza giocata ieri a Poggio Rusco contro il Castelleone.

«Se la Poggese avesse vinto sarebbe risultata prima del girone, andando in Eccellenza direttamente, senza bisogno di attendere ripescaggi e quindi potendo fare da subito una campagna giocatori adatta alla stagione di Eccellenza 2025-2026 – dice Berni -. Purtroppo non è successo. Ciò anche alla luce del fatto che alcuni giocatori non si sono presentati perché hanno scelto di disertare la partita per andarsi a divertire fuori Italia. In tanti anni che seguo lo sport, anche a livelli importanti, come vicepresidente della Poggese Calcio in Serie C o dirigente degli Stings Basket di A2 non mi era mai capitata una cosa così clamorosa. Quando ciò mi è stato detto dal presidente e dal direttore della Poggese pensavo che scherzassero e che volessero burlarsi come fosse una barzelletta. Perché di barzelletta si dovrebbe trattare. E invece è stata l’incredibile cruda realtà. Nei confronti dei giocatori che hanno risposto alla convocazione e hanno giocato con tutte le energie loro possibili, va la riconoscenza morale mia e di tutti i poggesi che amano il calcio. lo ho cominciato a dare una mano a questa Poggese nel campionato di Prima l’anno scorso, ovviamente lo sto facendo in Promozione ed è la prima volta che intervengo in qualità di sponsor sui media. La mia responsabilità e il mio impegno non mi hanno però consentito di stare zitto anche in questa situazione che ritengo nettamente la più grave essermi capitata, da quando direttamente mi sono dedicato allo sport prima nella incredibile Poggese del presidente Trazzi, poi con il Sirmione/Desenzano dove lavoro, poi con la gloriosa cavalcata degli Stings di Adriano Negri e adesso con la Poggese di Castellano e Prandini. Avrei continuato a tacere sui media se non fosse capitata questa gravissima situazione che mi ha imposto di dire la mia a tutela della società che sostengo, dei giocatori che si sono presentati e hanno giocato, degli sponsor che rappresento e soprattutto degli appassionati di calcio di Poggio e dintorni. Comunque andrà con i ripescaggi faremo un’altra brillante stagione, qualsiasi sarà il girone e il campionato 2025/2026 in cui militeremo, ma sceglieremo solo giocatori che amano la Poggese e i poggesi, mettendo il giusto divertimento personale solo dopo il rispetto degli impegni con la Poggese Calcio».