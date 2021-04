Castel Goffredo, progetto da un mln e 800mila euro per lo Smeraldo: attesa per i fondi

Castel Goffredo Un progetto da un milione e 800mila euro per la riqualificazione dell’ex cinema e teatro Smeraldo: è il progetto che intende realizzare il Comune che ha chiesto alla Regione un contributo di mezzo milione per mezzo del bando per gli interventi di rigenerazione urbana.

Al bando l’ente locale di Castel Goffredo ha partecipato ancora diverse settimane fa e ora è in attesa di conoscere se effettivamente il contributo verrà erogato, così da poter coprire almeno mezzo milione del milione e 800mila euro totali che il Comune intende investire nell’ex cinema.

Il progetto, come spiega l’assessore Paola Mancini, è al momento al vaglio della Soprintendenza e ha subito modifiche piuttosto corpose rispetto al progetto che era stato realizzato dalla passata amministrazione comunale.

«Quello che abbiamo messo in piedi – spiega l’assessore Mancini – è un bel progetto: molto funzionale e allo stesso tempo conservativo come ci è stato chiesto dalla Soprintendenza. Lo Smeraldo diventerà una biblioteca ampia, molto vivibile con diverse aule studio e spazi per aggregazioni culturali. Riteniamo che potrà dare nuovo impulso e uno sbocco alla cultura della nostra cittadina».