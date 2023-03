Viadana: torna il riscaldamento nella palestra delle medie Parazzi

VIADANA Scuola secondaria di primo grado “Parazzi”: nei giorni scorsi sono terminati gli interventi per ovviare al guasto delle tubazioni sotterranee, una criticità che, per acluni mesi, ha impedito il regolare riscaldamento della palestra del plesso scolastico del capoluogo. Come noto, nei mesi invernali è stata segnalata la rottura della linea sotterranea che porta l’acqua per il riscaldamento dalla centrale termica, posta sotto l’edificio, alla vicina palestra dove appunto, non si poteva provvedere al riscaldamento e nemmeno all’erogazione di acqua calda. L’ufficio tecnico dell’Ente ha dunque incaricato una ditta esterna per effettuare gli scavi, che hanno portato subito all’individuazione del punto in cui si era verificata la rottura; in quel frangente è poi intervenuta Siram, l’azienda che ha in gestione il riscaldamento delle strutture, e che ha provveduto a sostituire le tubazioni danneggiate superando questa criticità. Dall’Ente ulteriori precisazioni in merito: «La problematica, che rientra nel capitolo di lavori di manutenzione straordinaria a carico del Comune, è stata risolta, mentre per quanto riguarda i tre pozzetti di ispezione ancora da realizzare e per la copertura delle tubazioni e la riasfaltatura delle aree interessate, tuttora recintate, si provvederà entro Pasqua».