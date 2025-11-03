Cedimento sul Canale Tosino: chiusa la Provinciale 72 tra Quingentole e Quistello

QUISTELLO / QUINGENTOLE – È stata chiusa al traffico la Strada Provinciale 72 “Quingentole – San Rocco”, a causa del cedimento del manufatto di attraversamento del Canale Tosino, al km 2+400. Lo stop, scattato dalle 9 di oggi, lunedì 3 novembre 2025, resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Il provvedimento è stato adottato dopo un sopralluogo dei tecnici della Provincia di Mantova, che hanno riscontrato un peggioramento della struttura. In attesa dei lavori di consolidamento, la circolazione è stata sospesa per motivi di sicurezza. Il traffico è deviato lungo la SP 70 Quistello–Schivenoglia–Villa Poma, la SP 40 San Giovanni Dosso–Corte Fenili e la SP 43 Quistello–Pieve di Coriano. La Provincia di Mantova ha inoltre presentato a Regione Lombardia una richiesta di risarcimento per i danni legati agli eventi alluvionali. Da Milano è già arrivato il via libera alla legittimità della domanda, in attesa dello stanziamento dei fondi.