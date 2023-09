Cicognara: l’opposizione alza la voce sul recupero del campetto

VIADANA «L’impianto di illuminazione del campo sportivo di via Aldo Moro a Cicognara – struttura di proprietà del Comune – necessita di importanti interventi di manutenzione straordinaria»: a sollecitare l’esecutivo locale è il consigliere di “Viadana Democratica” Daniele Mozzi, firmatario di un’interrogazione presentata in vista del prossimo Consiglio Comunale. «L’Amministrazione – continua – è perfettamente al corrente della situazione, ricordo che è stato inserito a bilancio l’importo utile per l’intervento già nell’ultima variazione di bilancio nel 2020. Le ragioni della mancata manutenzione all’impianto di illuminazione della struttura di via Aldo Moro non sono da ricercare in una mancanza di risorse ma – attacca – nella mancanza di volontà politica. L’Amministrazione intende intervenire? Con quali tempistiche?». Silvio Perteghella, portavoce della civica di minoranza rappresentata in sala consiliare da Mozzi, rincara la dose: «Nel nostro Comune anche interventi di semplice manutenzione straordinaria relativi a strutture già esistenti sono di difficile attuazione. L’Amministrazione Cavatorta in questi anni ha promesso investimenti che sono rimasti incompiuti. Inoltre, fatica ad intervenire su problematiche molto semplici, come nel caso dell’impianto di illuminazione del campo sportivo di via Aldo Moro. Queste strutture vengono gestite da associazioni, attraverso persone che mettono a disposizione il proprio tempo, le proprie energie».