Coronavirus, nella fase 2 niente visite agli amici

ROMA (ITALPRESS) – “Relazione stabile affettiva non sono gli amici”. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, in merito alle visite ai “congiunti” che rientrano tra le motivazioni lecite per uscire di casa dal 4 maggio, con la fase 2 dell’emergenza coronavirus. Nelle “Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo” del sito della Presidenza del Consiglio (www.governo.it) dedicata al Dpcm sulla fase 2, si precisa che i congiunti ricomprendono “i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonche’ i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge)”.

(ITALPRESS).