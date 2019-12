Ladri affamati a Villimpenta: mettono a soqquadro la casa e poi mangiano

VILLIMPENTA – Malviventi in azione mercoledì mattina a Villimpenta. Presa di mira una villetta di via Reggiolo, in quel momento incustodita dal momento perché la proprietaria era uscita per la solita camminata mattutina. Segno evidente che i “topi” di turno stavano tenendo d’occhio da tempo sia l’abitazione che gli spostamenti della donna. La banda di malviventi si è introdotta dalla porta-finestra della cucina, dopodiché ha cominciato a mettere a soqquadro tutte le stanze alla ricerca di oggetti preziosi. Ma stavolta gli è andata male. Sebbene abbiano passato al setaccio dappertutto, alla fine hanno dovuto accontentarsi di una quarantina di euro in contanti che erano contenuti in un borsellino. La loro sosta si è però prolungata qualche minuto in più in cucina: provando un certo languorino hanno aperto il frigo e si sono mangiati tre banane un paio di mele. Non sazi hanno arraffato anche due fette di torta. L’amara scoperta quando la proprietaria ha fatto ritorno a casa, trovandola completamente sottosopra. Immediata la chiamata ai carabinieri, che si sono precipitati sul posto, e la conta dei danni.

Matteo Vincenzi