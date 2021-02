Clienti al bar in zona arancione: i carabinieri chiudono il locale

CASTIGLIONE Incessante il lavoro dei Carabinieri di Castiglione delle Stiviere, che nel week end appena trascorso, sono stati impegnati anche nella verifica del rispetto delle normative anti Covid-19 da parte degli esercizi commerciali ovvero ad individuare assembramenti. Così sabato, 30 gennaio 2021, quando ancora la regione Lombardia era arancione e quindi le prescrizioni ancor più stringenti, hanno individuato un altro esercizio pubblico, incurante delle disposizioni volte a frenare il contagio.

Questa volta si è trattato di un bar, gestito da una donna di origini cinesi, sito in via Cavour, una delle principali arterie di ingresso alla cittadina di Castiglione delle Stiviere, ragion per cui diveniva quasi impossibile che l’occhio attento dei carabinieri di pattuglia non notasse gli avventori all’interno.

Era stato, infatti, somministrato da bere a due clienti, che quindi venivano sorpresi a consumare le bevande acquistate all’interno del bar.

Il controllo ha portato alla sospensione dell’attività commerciale per 5 giorni e a sanzioni amministrative per 1.200 euro.