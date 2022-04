Borgo Virgilio, consegnate le uova pasquali da donare ai bambini ucraini

BORGO VIRGILIO – Si è tenuta in municipio a Cerese la consegna di 18 uova pasquali da distribuire ad altrettanti ragazzi ucraini ospitati da famiglie del territorio. A donarle, per conto di Coop Alleanza 3.0, Maria Grazia Acerbi, presidente di zona, accompagnata dai consiglieri Bruno Cervi e Pompeo Fragnito. L’Amministrazione di Borgo Virgilio, rappresentata dal vicesindaco Elena Dall’Oca e dall’assessore Teresa Amatruda, ha ringraziato Coop Alleanza 3.0 per la sensibilità e la generosità dimostrate. (m.v.)