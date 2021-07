GOITO Sordello torna protagonista nella sua Goito grazie ad un saggio realizzato dallo storico Aldo Di Virgilio e presentato venerdì nel cortile della Biblioteca comunale.

L’iniziativa promossa dall’associazione Goito Online ha preso spunto dalla pubblicazione del noto autore di Lanciano che ha ricevuto l’input per realizzare l’opera dal titolo “Sordello da Goito e l’Italia peninsulare” dal Comune di Civitella Messer Raimondo, località abruzzese in provincia di Chieti che faceva parte dei territori che il principe francese Carlo d’Angiò donò al poeta goites per le sue gesta.

Particolarmente apprezzato l’evento che ha tra le altre cose creato le condizioni perché lo storico mantovano, Rodolfo Signorini, sia il promotore di un evento che unendo le due cittadine nel nome di Sordello divenga lo strumento per valorizzare il semplice gesto dell’abbraccio. Abbraccio tra conterranei che è stato evidenziato pure da Dante nel 6° canto del Purgatorio quando Virgilio incontra Sordello.