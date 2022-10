Contro un palo in scoter: rinvenute morte due persone in un fossato a Marmirolo

MARMIROLO – Recuperati questa mattina, 24 ottobre, poco prima delle 8 in un canale in via delle Chiaviche a Marmirolo, due cadaveri. Secondo una prima ricostruzione i due, dei quali ancora non si conoscono le generalità, sarebbero finite nel fossato la notte prima dopo aver impattato conto un palo della luce con lo scooter. In effetti i militari dell’Arma avevano ricevuto ore prima una segnalazione di scomparsa di queste due persone. Sul posto i Carabinieri di Marmirolo e il personale del 118.

+++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++