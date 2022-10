Covid in ritirata: contagi in calo costante

MANTOVA C’è stato un calo del 2,5% dei casi positivi di Covid nel Mantovano nella settimana dal 12 al 18 ottobre, quando la media è scesa a 549 casi ogni 100mila abitanti nella nostra provincia. Una percentuale di diminuzione comunque inferiore a quella regionale, che nello stesso arco temporale è stata del 6,3%. In attesa del prossimo aggiornamento del report settimanale di Fondazione Gimbe c’è questo dato secondo il quale nella settimana 12-18 ottobre la Regione Lombardia ha registrato una variazione percentuale negativa dei nuovi casi di Covid. Un dato che dovrebbe trovare ulteriore conferma nel prossimo report. Alla data di domenica scorsa 23 ottobre, il calo della percentuale di casi di positività sui 7 giorni è infatti intorno al 6%. Sempre stando ai dati elaborati da Fondazione Gimbe la nostra provincia è al sesto posto tra quelle lombarde per il numero di nuovi casi ogni 100mila abitanti. Occupa però l’ottava posizione sempre a livello regionale insieme alla provincia di Monza e Brianza per il calo della percentuale di positività che è solo del 2,5%. In ogni caso si tratta di un calo generalizzato a livello regionale, dove tutte le province riportano il segno negativo al riguardo. Il primo picco autunnale della pandemia è stato infatti superato dopo la prima settimana di ottobre, e il calo generalizzato di questi giorni confermerebbe la tendenza su tutto il territorio.