Controlli dei carabinieri della Compagnia di Gonzaga: raffica di denunce

GONZAGA Nei giorni scorsi nei comuni di Gonzaga, Quistello, Borgo Mantovano, Ostiglia e Suzzara, è stato organizzato un controllo straordinario del territorio, impiegando militari della Compagnia Carabinieri di Gonzaga, nell’ambito di un’ampia attività relativa ai controlli straordinari del territorio finalizzata alla prevenzione ed alla sicurezza stradale e nell’ambito dei servizi condivisi disposti dal Prefetto della provincia di Mantova in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, dott. Roberto Bolognesi, finalizzati ad accrescere la sicurezza nelle aree urbane e contrastare ogni forma di illegalità, implementati dai servizi disposti dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Mantova, Colonnello Vincenzo Di Stefano.

Nella circostanza i Carabinieri hanno controllato 47 persone e 23 veicoli, controllando altresì 4 esercizi pubblici.

I Carabinieri della Stazione di Quistello, durante un controllo alla circolazione stradale, hanno rinvenuto e sequestrato 0,42 grammi di Hashish a carico di un 19enne residente a Quistello. Al giovane è stata ritirata la patente di guida ed è stato segnalato alla Prefettura di Mantova come assuntore di sostanze stupefacenti.

Sempre di Carabinieri di Quistello hanno sorpreso alla guida di un veicolo un 24nne del luogo che è risultato positivo al controllo relativo l’utilizzo di sostanze stupefacenti. È scattata la denuncia per guida sotto l’effetto di stupefacenti ed al conducente è stata ritirata la patente di guida.

Un 37enne di Suzzara è stato deferito all’Autorità Giudiziaria poiché sorpreso alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico pari a 1,54 g/l. I militari gli hanno ritirato la patente di guida.

I Carabinieri di Suzzara hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un marocchino 49nne residente in quel centro, in quanto è stato sorpreso nei pressi di un esercizio pubblico

nonostante fosse sottoposto alla misura di prevenzione personale del divieto di accesso agli esercizi pubblici (Dacur), violando così le prescrizioni impostegli.

Analoga sorte è toccata ad un 53enne di Suzzara, pure lui sorpreso nei pressi di un bar nonostante fosse sottoposto al Dacur.

I Carabinieri di Borgo Mantovano hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 49enne residente ad Ostiglia, sorpreso alla guida di un veicolo con un tasso alcolemico pari a 1,50 g/l. Anche in questo caso è scattato il ritiro immediato della patente di guida.

Sempre i Carabinieri di Borgo Mantovano hanno segnalato alla Prefettura di Mantova un 35enne di Ostiglia, trovato in possesso di 7,4 grammi di hashish.

I Carabinieri della Stazione di Ostiglia hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un marocchino 29enne del luogo, trovato durante un controllo all’interno di un bar nonostante fosse sottoposto al divieto di accesso ai locali pubblici.

I Carabinieri di Felonica Po hanno segnalato alla Prefettura di Mantova un 18enne residente a Ferrara, trovato in possesso di 3 grammi di hashish.

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cremona hanno ispezionato una struttura ricettiva del tipo “Alloggi in locazione per finalità turistiche” a Gonzaga, riscontrando gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali anche in materia di sicurezza antincendio tali da chiedere al Comune di Gonzaga ed all’Ats il provvedimento di chiusura. Al titolare sono state comminate sanzioni per 9.000 euro.