Controlli interforze in città: tre denunce per furto e una per spaccio fi droga

MANTOVA Continuano i controlli del territorio operati dai Carabinieri della Compagnia di Mantova. Nel pomeriggio di ieri 11 settembre, nell’ambito dei servizi condivisi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto Bolognesi, i Carabinieri hanno eseguito un servizio di controllo coordinato del territorio finalizzato alla sicurezza delle aree urbane ed al contrasto di ogni forma di illegalità, al fine di accrescere la percezione di sicurezza da parte dei cittadini. I militari sono stati coadiuvati da una pattuglia della Polizia Locale di Mantova, e da una pattuglia della Guardia di Finanza.

Il servizio in questione è stato eseguito da 5 pattuglie sia in uniforme che in abiti civili. L’attenzione del team interforze si è concentrato particolarmente nell’area compresa tra i giardini Nuvolari e l’area commerciale Esselunga, nonché nei pressi ed all’interno del supermercato Esselunga.

Sono state controllate complessivamente 37 persone. Numerosi sono stati i pattugliamenti all’interno del supermercato “Esselunga”, effettuando passaggi all’interno delle corsie e prendendo contatti con i dipendenti.

Due ragazzi, un 20enne di Suzzara ed un 27enne marocchino residente in provincia di Bologna, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria poiché sorpresi, all’interno del supermercato “Esselunga”, con prodotti vari occultati nelle loro persone, per un valore di 60 euro.

Un 41enne di Cremona è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per il furto di due telefoni Samsung Galaxy del valore di 550 euro.

Un 20enne di Volta Mantovana, a seguito di un controllo effettuato dal team interforze Carabinieri-Guardia di Finanza-Polizia Locale, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per aver ceduto 0,3 grammi di sostanza stupefacente del tipo Hascish ad un 20enne.

I servizi di controllo del territorio proseguiranno anche nei prossimi giorni nei parchi cittadini e nei luoghi di aggregazione giovanile, al fine di prevenire ed eventualmente reprimere l’uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché controllare gli stranieri irregolari al fine di attivare le previste procedure di espulsione, per poter garantire maggior sicurezza ai cittadini. Analoghi servizi verranno effettuati anche nella provincia di Mantova, al fine di prevenire la commissione di reati e per rendere più sicuro anche il territorio fuori dai grandi centri abitati, in considerazione che l’Arma è a contatto con la gente grazie alla sua capillare presenza sul territorio con le Stazioni Carabinieri.