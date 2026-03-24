Corniani lascia dopo un mese: la giunta di Gonzaga perde un assessore

GONZAGA Un mandato durato poco più di un mese: tanto è durato quello di assessore all’agricoltura del Comune di Gonzaga per Franco Corniani. Malgrado la sua esperienza – come esponente Cia e come membro della Commissione Agricoltura – l’impegno si è rivelato gravoso al punto che Corniani ha deciso di lasciare.

«Le motivazioni sono strettamente personali – ci ha spiegato – Purtroppo mi sono accorto di non sentirmi più a mio agio rispetto al lavoro che c’era da fare in questa situazione. Per questo motivo ho deciso di fare un passo indietro, anche se a brevissima distanza dal mio insediamento (avvenuto lo scorso 16 febbraio ndr)».

«Le motivazioni che ho ricevuto di persona da Franco Corniani riguardavano l’impossibilità, da parte sua, a sostenere la pressione e il carico di responsabilità derivanti dal ruolo di assessore – ci ha detto il sindaco Elisabetta Galeotti – La conversazione che abbiamo avuto mi ha umanamente toccato e mi ha spinto a rincuorarlo e a tranquillizzarlo rispetto al senso di oppressione e inadeguatezza nel sostenere i ritmi che avvertiva, in parte dovuto, secondo quanto ha riferito, a una questione anagrafica. I dossier relativi ad agricoltura e ambiente sono articolati e complessi e il ruolo di assessore richiede non solo competenza amministrativa e tecnica, ma anche continua disponibilità. Gli auguro di ritrovare al più presto la serenità che l’accettazione dell’incarico di assessore gli aveva tolto».

Critica l’opposizione di Gonzaga In Testa: «Apprendiamo con sorpresa le dimissioni dell’assessore all’agricoltura Franco Corniani – dicono – Spiace registrare che ancora una volta la giunta del Comune di Gonzaga è in completo stato confusionale e cambiare due assessori in poco tempo evidenzia le forti problematiche di dialettica che vi sono all’interno del gruppo di maggioranza. La situazione ci preoccupa fortemente sia per le ricadute sulla comunità di Gonzaga che sulle problematiche che sono in gioco. Questa è una ulteriore dimostrazione che i cittadini devono registrare di come viene governata la cosa pubblica da parte del sindaco Galeotti».