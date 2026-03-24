Calcio Seconda Categoria – Capitan Travaini elogia il Sermide campione: “Bravi a crederci sempre”

SERMIDE Il Sermide torna in Prima dopo tre stagioni di assenza, completando un percorso di rinascita che lo ha visto lasciare la Lombardia e risalire dalla Terza Categoria emiliana fino alla categoria ritrovata. Sabato scorso è arrivata la certezza matematica: il netto 4-0 sul campo del Galliera ha sancito la promozione con tre giornate di anticipo. Nel girone H di Bologna il Sermide guida la classifica con undici punti di vantaggio sull’Athletic Valli, è ormai incolmabile il distacco: il finale di stagione è una passerella meritata. Domenica prossima, contro la Solarese, sarà festa davanti al pubblico di casa per società, staff e giocatori. Il tecnico Michele Breveglieri ha saputo guidare il gruppo con equilibrio e determinazione, ma è dalle parole del capitano Devid Travaini, una delle bandiere biancazzurre, che emerge lo spirito della squadra: «Al termine della stagione mancano solo tre turni, ma nessuno ci ha mai regalato nulla, soprattutto da quando giochiamo nel Crer. Allo stesso modo continueremo a fare il nostro dovere, per dimostrare di meritare questa promozione e per rispetto della regolarità del campionato». Un cammino non privo di ostacoli, come sottolinea lo stesso Travaini: «La stagione non era iniziata sotto i migliori auspici, ma quando la squadra ha ingranato si sono visti i risultati. La classifica dimostra quanto siamo stati competitivi». Oltre al campionato, il Sermide ha raggiunto anche la finale della Coppa Crer provinciale Ferrara, persa a Finale Emilia contro l’Alberonese, dopo l’eliminazione nella fase regionale per mano del San Paolo Modena. Il bilancio resta comunque estremamente positivo: due promozioni in tre anni e un gruppo solido, dove anche chi ha trovato meno spazio si è rivelato decisivo. «I cosiddetti “panchinari” sono stati fondamentali – conclude il capitano – ogni volta che sono stati chiamati in causa hanno dato il massimo».