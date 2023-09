Corsi indetti dal Comune di Asola

ASOLA A partire dal mese di ottobre il Comune di Asola, in collaborazione con CPIA Mantova (Centro Provinciale Istruzione Adulti) e Fondazione Dominato Leonense, proporrà un calendario di corsi tesi a soddisfare varie esigenze, tutti pensati in fascia serale o nella giornata di sabato, così da poter garantire la frequenza al di là degli orari lavorativi.

Il calendario prevede a cura di CPIA Mantova un CORSO INFORMATICA BASE presso la Biblioteca Comunale il martedì dalle 18:00 alle 20:00, per un totale di 20 ore dal 17 ottobre al 19 dicembre. Iscrizioni entro il 6 ottobre. A questo seguirà un CORSO DI INFORMATICA INTERMEDIO dal 16 gennaio al 19 marzo 2024 il martedì dalle 18:00 alle 20:00, per un totale di 20 ore. Iscrizioni entro il 6 dicembre.

Un CORSO INGLESE BASE, anch’esso la Biblioteca Comunale, il venerdì dalle 18:00 alle 20:00, per un totale di 20 ore, dal 20 ottobre al 12 gennaio. Iscrizione entro il 6 ottobre. Seguirà un CORSO DI INGLESE INTERMEDIO dal 19 gennaio al 22 marzo 2024 il venerdì, dalle 18:00 alle 20:00, per un totale di 20 ore. Le iscrizioni entro il 6 dicembre.

Novità di quest’anno un CORSO DI INGLESE PER BAMBINI, a cura di Pingu’s English School, un sabato mattina al mese presso la Biblioteca, iscrizioni entro il 24 settembre.

Un CORSO DI ALFABETIZZAZIONE PER DONNE STRANIERE A1 e B1, tutti i giovedì mattina in biblioteca, da novembre a maggio 2024 con iscrizioni entro il 6 ottobre.

Ritorna il CORSO DI CUCINA a cura del Maestro Gianfranco Allari con 4 lezioni tematiche che si terranno presso l’agriturismo Cascina Cavalta nei giorni 5 e 19 ottobre – 16 e 30 novembre dalle 19:30 alle 23.00 con iscrizioni entro il 26 settembre.

Presso il Museo un CORSO DI ACQUERELLO BOTANICO con Sara Lucini, il 4 e 11 ottobre dalle 21:00 alle 23:00, dalla creazione di carte tinte con colori naturali alla pittura di fiori ed erbe spontanee con tecnica ad acquerello, iscrizioni entro il 26 settembre.

Per prepararsi al Natale un CORSO dedicato alla creazione di una “GHIRLANDA NATALIZIA” in fil di ferro con Elisa Sanfelici, che si terrà il 25 novembre dalle 14:30 alle 17:30, a decorare il tutto abete nobilis, fiori secchi e nastro, sulle tonalità del verde e rosso. Iscrizione entro il 28 ottobre.

Scopriremo il mondo del BRUSH LETTERING con Anna Saleri, il 2 marzo dalle 14:30 alle 17:30, per decorare biglietti e agende, iscrizioni entro il 10 febbraio.

Ripercorreremo la storia del vinile con il CORSO “VINILI E PAROLE” con Filippo Affini e Paola Prestini, il 7-14-21 marzo dalle 21:00 alle 23:00. Si porrà l’attenzione sul significato delle canzoni. Dai testi più rappresentativi dei migliori gruppi e artisti stranieri, attraverso le loro traduzioni e la genesi, le curiosità e gli aneddoti letti e curati dall’attrice Paola Prestini; alla puntina del giradischi che scorrerà tra i solchi del vinile, creando un piacevole tappeto sonoro e regalando al pubblico un ascolto più consapevole ed emozionante. Iscrizioni entro il 16 febbraio.

Riscopriremo l’arte dell’uncinetto con il CORSO BASE DI MAGLIA E UNCINETTO, il 9-16-23 marzo e 6-13-20 aprile dalle 10:00 alle 12:00.

Per i corsi di INFORMATICA, INGLESE E ALFABETIZZAZIONE le iscrizioni saranno presso il CPIA, con sede in via Saccole Pignole, 3 (Istituto G. Falcone). TEL 03761590684

Per TUTTI GLI ALTRI CORSI le iscrizioni saranno presso il Museo civico G. Bellini, in via Garibaldi, 7 Asola MN

Info, costi e iscrizioni: Museo civico “G. Bellini”, Via Garibaldi, 7 ASOLA – MN – 0376 733075 museo@comune.asola.mn.it